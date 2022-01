Medicilio prima di PayFit

Medicilio nasce con la volontà e ambizione di creare il primo ospedale decentralizzato, a cui qualunque tipo di paziente possa accedere senza il bisogno di recarsi in un luogo fisico.

Andrea, in qualità di Co-founder, ha deciso di lanciare il progetto scegliendo PayFit come prima soluzione per la gestione delle buste paga, che si è occupata anche delle prime assunzioni.

Ciò che lo ha spinto a lanciarsi, è stata la sua consapevolezza “della necessità di innovare con cose semplici e rendere trasparente il mondo della paga”.

Medicilio & PayFit

Andrea si è presto reso conto che alcuni passaggi o concetti che potevano sembrare difficili, sono semplificati grazie a PayFit.

Alcuni esempi? Dati trasparenti e in tempo reale, possibilità di simulare un’assunzione e invitare la nuova risorsa direttamente sulla piattaforma, reportistica automatizzata e file SEPA per i pagamenti.