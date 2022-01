David ritiene che l'onboarding sia andato perfettamente, grazie anche alla guida di un onboarder di PayFit che ha fatto notare cose a cui non avevano nemmeno pensato in termini di gestione delle paghe.

Il monitoraggio delle spese (stipendio accreditato, non accreditato, ecc.) è la caratteristica preferita di David su PayFit, in quanto gli permette di vedere le evoluzioni mese dopo mese. In un'azienda in cui i bonus sono legati alle assunzioni che vengono effettuate, questo è un KPI molto importante.

Dopo essere passati a PayFit, i dipendenti di elinoï possono adesso fare le loro richieste (assenze, ferie, ecc.) in completa autonomia, il che contribuisce a facilitare gli scambi tra manager e dipendenti.