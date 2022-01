Bellini prima di PayFit

Bellini Nautica è un cantiere navale e showroom affacciato sul lago d”Iseo. Da anni, la sua sfida principale è quella di creare un connubio tra tecnologia all’avanguardia e artigianalità, per ogni modello disponibile per la vendita e noleggio.

Battista, in qualità di CEO, gestisce tutte le risorse dell'azienda e ha bisogno di avere dati chiari alla mano per quanto riguarda i costi aziendali, così come delle previsioni affidabili per assunzioni future.

Prima di PayFit, Battista si affidava ad un classico Consulente del Lavoro. Sebbene i dati trasmessi dal consulente fossero corretti, il processo per ottenere le informazioni necessarie era molto dispendioso in termini di tempo e richiedeva numerosi scambi di email e, di conseguenza, attese talvolta molto lunghe, soprattutto in fase di assunzione.

Inoltre, una volta ottenuta la risposta tanto attesa, Battista percepiva una certa mancanza di trasparenza e di spiegazioni da parte del consulente. Nonostante l'informazione finale arrivasse, tutti i passaggi intermedi restavano nebulosi e di dominio esclusivo del consulente.

Bellini & PayFit

Quando ha scoperto PayFit, Battista si è riconosciuto nella sua predisposizione all'innovazione e ad "uscire dai modelli classici".

Nonostante PayFit Italia fosse agli inizi, la serietà dimostrata lo ha convinto a provare la nostra soluzione e "questo cambiamento ha portato ad aspetti positivi”: una maggiore flessibilità senza rinunciare alla qualità del servizio.