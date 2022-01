24Bottles prima di PayFit

24Bottles® è un brand di design italiano nato nel 2013 con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle bottiglie di plastica usa e getta sul pianeta e sulle nostre vite.

L’idea nasce dalla ricerca della soluzione più comoda e funzionale per soddisfare l’esigenza di idratarsi in modo sano, elegante ed ecologico, giorno per giorno.

Simone, in qualità di HR&Legal Manager, si occupa, per la parte HR, della gestione del personale dalla A alla Z: dalla contrattualistica, passando per le assunzioni, fino ad arrivare alla generazione delle buste paga.

Prima di PayFit, Simone si affidava ad un classico studio di Consulenza del Lavoro . La volontà di cambiare deriva dalla necessità di avere maggiore visibilità su dati e informazioni “che dovrebbero essere disponibili in modo rapido”.

Prima del passaggio, Simone ha valutato diverse soluzioni ed è giunto alla conclusione che PayFit “è quella più innovativa e con un rapporto qualità / prezzo ottimo”.

Oltre al risparmio economico, anche il tempo trascorso a cercare risposte è diminuito. Con PayFit tutte le informazioni sono in un posto solo.