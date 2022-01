Les RTT en 2021

En ce qui concerne les réductions du temps de travail, elles sont variables d’une année à l'autre car elles dépendent du nombre de jours fériés qui tombent le week-end. La prise de RTT peut se faire par demi-journée si l’employeur donne son accord ou si cette disposition est prévue dans la convention collective. Si ce n’est pas le cas, le salarié ne pourra les prendre que par journée entière. Prendre des RTT dépend de la convention collective applicable au sein de votre entreprise. En effet, les jours de RTT peuvent être posés de façon libre par les employés ou imposés par l’entreprise - on parle alors de RTT employeur.

1. Comment sont acquis les RTT ?

Ce sont toutes les heures réalisées au-delà des 35h de travail par semaine qui constituent le nombre de RTT disponibles.

Pour une semaine de 37h, un employé va donc bénéficier de 2 heures de RTT.

Dans certaines entreprises, un accord RTT fixe automatiquement un certain nombre de RTT (forfait) à prendre au cours de l’année du 1er janvier au 31 décembre ou du 31 mai au 1er juin.

L’employeur ne peut requérir que ses employés renoncent à leur RTT. S’il peut en faire la demande, la décision finale revient aux employés.

En revanche, l’employeur peut contraindre les salariés à reporter leurs RTT dans la mesure où la demande est formulée par écrit 7 jours avant la date initialement prévue pour la prise de RTT.

2. Le report des RTT

Les RTT ne peuvent généralement pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnisation compensatoire dans le cas où ils n’auraient pas été utilisés au cours d’une année, sauf disposition contraire de l’accord d’entreprise.

Si un employé dispose de RTT qu’il ne pourra utiliser avant la fin de la période de référence, il peut en faire don à un collègue ou bien s’il a un compte épargne-temps (CET), il peut créditer son compte afin de bénéficier d'une rémunération.

Il est également possible d’enchaîner RTT et congés payés si cela est prévu par votre convention collective.

Dans le cas de figure où un jour férié et un RTT tombent au même moment, le salarié bénéficie de son jour férié et peut conserver et poser plus tard son RTT à condition que ce jour soit un jour férié chômé.

Comment demander ses congés et RTT ?

En règle générale, le Code du travail ne formule aucune démarche à suivre pour poser ses congés. En effet, les employés doivent généralement formuler un courrier à votre responsable des ressources humaines ou demander de façon orale.

