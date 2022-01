La déclaration sociale nominative, c’est quoi ?

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) a pour but de simplifier les démarches des employeurs vis-à-vis de la Protection Sociale et de l’Administration. Elle remplace toutes les déclarations sociales par une seule et même déclaration.

Les employeurs n’ont plus à adresser diverses déclarations à divers acteurs (CNAM, Pôle Emploi, Urssaf, Centre des impôts, Caisses régimes spéciaux, etc.), mais seulement à déposer une seule déclaration mensuelle.

La DSN, dernière étape du traitement de la paie, s’appuie sur les données de la paie au sens large : salaires, cotisations, NIR et NTT, SIRET, N° de contrats, etc. Elle repose sur la transmission dématérialisée, unique et mensuelle, des données issues de la paie et de signalements d’événements comme :

les déclarations des cotisations sociales ,

, les attestations nécessaires au versement des indemnités journalières de sécurité sociale (maladie, maternité, paternité, AT-MP),

les attestations d’employeur destinées à Pôle emploi en cas de fin de contrat,

les déclarations et enquêtes mensuelles de mouvements de main d’œuvre,

relevé mensuel de mission des employeurs de travail temporaire (RMM).



Suite à l’envoi de la DSN, le gestionnaire de paie reçoit le mois suivant la réalisation de la paie, un accusé de réception en retour de la déclaration. Il s’agit du “flux retour”.

La DSN, ça concerne qui ?

La DSN doit être émise pour chaque établissement et inclure tous les salariés qui y sont rattachés. A chaque SIRET correspond une DSN. Celle-ci doit être émise au plus tard le 5 du mois suivant le mois de paie référent à midi.