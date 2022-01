Bnblord

En proposant Bnblord, son service de conciergerie pour les locations saisonnières, Jacques avait pour objectif de permettre aux locataires comme aux propriétaires d’avoir l’esprit tranquille. En gérant tout l’aspect logistique lié à ce type de location, l’entreprise décharge les différents acteurs d’un poids majeur. Actuellement présent en France et au Portugal, Bnblord a pour objectif de conquérir le marché espagnol et italien.

Bnblord & PayFit

Jacques a malheureusement rencontré beaucoup de difficulté quant à l’organisation de la paie chez Bnblord. Il ne se sentait pas autonome et était contraint de faire appel à son comptable dès qu’il avait besoin de précisions sur les salaires, les bonus, les heures supplémentaires, etc. C’est dans ce cadre qu’il a très vite été séduit par PayFit. La possibilité d’avoir un accès direct et permanent à toutes les informations nécessaires concernant les ressources humaines lui ont énormément fait gagner en autonomie. Maintenant, il peut réaliser des ajustements rapides au niveau de l’organisation de ses salariés et de la gestion du versement des salaires. Cette plus grande flexibilité, lui permet de payer ses employés sans retard et sans erreur. Jacques admet avoir réalisé des gains de temps conséquents, et pouvoir désormais se consacrer sereinement à étoffer et perfectionner l’offre Bnblord.