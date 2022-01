Tipps für digitale HR-Prozesse mit PayFit & Connectoor

Recruiting, Bewerbermanagement & Onboarding – Themen, die in Zeiten von COVID-19 zunächst in den Hintergrund rutschten, aktuell aber wieder an Bedeutung gewinnen. Denn was könnte jetzt wichtiger sein als ein tolles Team im Hintergrund?



In unserem Webinar sprechen Oliver Reinsch, CEO von Connectoor, und Samira Helbig, Head of People bei PayFit Deutschland, über Digitalisierungsmöglichkeiten des HR-Prozesses von der Stellenausschreibung bis zum erfolgreichen Abschluss der Probezeit.