COVID-19 - Informationen für Arbeitgeber

Am 11.03. erklärte die WHO den Virus COVID-19 zur Pandemie. Seitdem hat sich das tägliche Leben und natürlich auch die Arbeitswelt in kürzester Zeit drastisch geändert. Wir haben die neuen Regelungen und Empfehlungen für Arbeitgeber in einem Webinar zusammengefasst und beantworten in einem anschließenden Q&A häufige Fragen.