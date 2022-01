wellnuss und PayFit

Wie sah der Lohnabrechnungsprozess bei wellnuss vor PayFit aus?

Der Prozess war sehr anstrengend. Ich habe ein PDF mit allen Abrechnungen bekommen, musste für jeden Mitarbeiter ein eigenes PDF speichern und das in seinen Ordner ablegen. Am Ende musste es dann ausgedruckt und dem Mitarbeiter postalisch zugeschickt werden.

Was hat euch an diesem Prozess am meisten gestört und warum habt ihr euch entschieden zu wechseln?

Ich habe viel Zeit damit verbracht und der Prozess war fehleranfällig. Bei einem Gespräch mit einem Bekannten habe ich PayFit kennengelernt und mich entschieden, zu wechseln.

Was hat sich geändert seit ihr PayFit nutzt? Was sind die 3 wichtigsten Punkte?

Ganz einfach:

- mehr Zeitersparnis

- mehr Übersicht

- schlankere Prozesse

Welcher Prozess hat sich für dich seit PayFit am meisten geändert?

Für mich hat sich der gesamte Prozess um die Lohnabrechnung geändert. Außerdem ist die Reisekostenabrechnung ein tolles neues Feature.

Wie würdest du deine Erfahrung mit dem Kunden-Support einschätzen?

Ausgesprochen freundlich, kompetent und lösungsorientiert.