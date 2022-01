Das macht Luicella´s Ice Cream

Das Unternehmen ist seit 2013 mit der ersten Eisdiele in Hamburg auf St. Pauli vertreten. Luicella hat sich einen Namen gemacht durch besondere Sorten, die sie für die Kunden sichtbar hinter einer Glaswand frisch aus 100% natürlichen Zutaten produzieren. Sie vertreiben ihr Eis außerdem an den Einzelhandel und sind so in vielen Edekas und Rewes und Kaufland gelistet.

Die Mission des Unternehmens ist ebenso erfolgsversprechend: Es will Eis spannender machen. Luicella´s will natürliches, sehr leckeres Eis in besonderen Sorten vertreiben und dadurch die Menschen ein Stückchen glücklicher machen.