getpress und PayFit

Das macht getpress

getpress möchte aufstrebenden Unternehmen und Gründern mit bedeutenden Ideen die Aufmerksamkeit verschaffen, die sie verdienen. Das Unternehmen denkt PR grundsätzlich neu und das Konzept geht auf: Immer mehr Startups aus Deutschland, Europa und den USA fragen an.

Heute bringt getpress Startups, aber auch etablierte Unternehmen in die Medien. In den kommenden Jahren will getpress zur ersten Anlaufstelle für Startup PR in Europa werden - und immer mehr Gründer mit Ideen in die Öffentlichkeit bringen.

Wir von PayFit haben selbst tolle Erfahrungen mit getpress machen dürfen.

Im Folgenden berichtet der Co-Founder und Geschäftsführer Maximilian Ziche über seine Erfahrungen mit unserem Tool.