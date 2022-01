Das macht Get It Done

Get It Done ist der Anbieter für nachhaltige Freude am Produkt. Ihre Mission ist es eine Plattform zu entwickeln, die Handwerker ihr volles Potenzial ausschöpfen lässt. Ihre Vision lautet: „Enjoy Products: No Hurdles, No Worries.“ Egal ob Aufbauen, Einrichten oder Montieren, bei Get It Done können jegliche Art von Handwerks-Services einfach über ihren Online-Shop gebucht werden.

Get It Done & PayFit

Als Finance Manager von Get It Done genießt Andreas die unkomplizierte Handhabung von PayFit. Die Suche nach Stammdaten der Mitarbeiter gelingt mit PayFit nun sehr einfach und schnell. Andreas muss nicht mehr Papierordner durchstöbern, um die gesuchte Information zu finden und kann online auch flexibel alle Änderungen vornehmen.