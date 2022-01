Der Zugriff auf Ihr Konto ist durch mehrere Schutzmechanismen gesichert und wird detailliert protokolliert: Wir schützen Ihre Daten gewissenhaft – nicht nur während der Datenübertragung sondern auch während der Speicherung – in unseren verschlüsselten Datenbanken.

Verfügbarkeit

Ihre Daten werden in Echtzeit in 3 separaten Rechenzentren in Frankreich repliziert. Sollte ein Rechenzentrum ausfallen wird innerhalb weniger Sekunden automatisch zu einem anderen gewechselt, um Ihnen eine ständige Verfügbarkeit zu gewährleisten.