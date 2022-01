Erstellen Sie Organigramme und legen Sie Zugriffsrechte fest

Unternehmensweite Übersicht für Sie und Ihre Mitarbeiter

Bilden Sie Ihr Unternehmen in einem Organigramm ab und entscheiden Sie, welche Mitarbeiter das Organigramm in ihrem persönlichen Mitarbeiterbereich einsehen können. Insbesondere neue Mitarbeiter erhalten so einen schnellen und wertvollen Überblick über das gesamte Unternehmen!