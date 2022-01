Für jedes Unternehmen steht am Monatsende die Entgeltabrechnung an. Dabei kann die Lohnabrechnung entweder von einem externen Anbieter (Steuerberater:in, Lohnbüro) oder intern abgewickelt werden. Für Unternehmen, die Lohnabrechnung selbst intern erledigen wollen, ist ein verlässliches Lohnabrechnungsprogramm goldwert.

Doch was ist ein Lohnabrechnungsprogramm? Was sollte es können? Und warum ist es so wichtig, vorab zu wissen was man selbst als Unternehmen an Funktionen möchte?

Diese Fragen beantworten wir Ihnen im folgenden Artikel.