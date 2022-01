Warum sich das Lohnabrechnen ändern muss

Was spricht für eine neue Lösung

“Menschen sind Gewohnheitstiere.”- was sehr vereinfachend klingt, zeigt sich in der Praxis oft deutlich. Oftmals hinterfragen wir Prozesse im Hinblick auf ihre Effizienz weniger, desto länger wir mit ihnen arbeiten. Aber klar: Da eine interne Umstellung von Arbeitsprozessen für Unternehmen immer mit Zeit und Kosten verbunden ist, sollte eine Entscheidung natürlich auch nicht leichtfertig getroffen werden. Das heißt, bevor man sich für eine neue Lösung entscheidet, sollte man sich ausreichend über die Vor- und Nachteile informieren.

Doch was sind die Hauptgründe für den Wechsel von einer Steuerberater:in geführten Lohnabrechnung zu einem spezialisierten Anbieter bzw. Software für Lohnabrechnung?

✅ Echtzeit als Standard

Was guten Service heute ausmacht, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten klar verändert. Wo wir noch längere Bearbeitungs- und Antwortzeiten gewohnt waren, befinden wir uns jetzt in einer Zeit, in der wir Aufgaben in wenigen Klicks erledigen können. Eine digitale Welt, in der Prozesse in Echtzeit nicht nur gewünscht, sondern gefordert werden.

Auslagern bedeutet in der Praxis meistens viel Papierkram, unsichere Excel Tabellen und langatmige Abstimmungswege via E-Mail, Telefon oder sogar Brief. Dadurch wird Lohnabrechnung immer noch mit langen und komplizierten Prozessen verbunden.

Steuerberater:innen führen die Lohnabrechnung überwiegend manuell über herkömmliche Excel Tabellen, veraltete Systeme oder Softwares wie DATEV, die Fachwissen fordern, durch. Kurz Gesagt: es kostet mehr Zeit, Nerven und oftmals mehr Geld als es sollte.

✅ Mehr Handlungsspielraum

Die Kontoverwaltung ist nicht nur zu einem Modewort geworden, sondern zeigt ganz deutlich was Digitalisierung verbessert: Dienstleister und Verbraucher rücken näher zusammen. Das heißt der Endverbraucher erhält mehr Transparenz und Handlungsspielraum über den bezahlten Service. Das bedeutet dann natürlich auch mehr Flexibilität und Kontrolle. Einfach mal die Arbeitsstunden oder den Boni einer Mitarbeiterin ändern? Was mit Steuerberater:in Mailverkehr bedeutet, funktioniert mit einer Lohnabrechungssoftware in wenigen Klicks.

Ein zeitgemäßer Anspruch: Der Dienstleister führt die Lohnabrechnung korrekt jeden Monat durch. Das Produkt ist durchweg gesetzeskonform und gewährt Datensicherheit. Gleichzeitig werden wichtige unternehmerische Faktoren wie eben Handlungsspielraum und Kontrolle mitgedacht.

Die Anfänge der COVID-19-Pandemie zeigten das sehr deutlich. Im Bereich Kurzarbeitergeld mussten Produkte und Dienstleister die gesetzlichen Beschlüssen in Echtzeit abbilden. Für Unternehmen waren dann digitale Echtzeit Änderungen aufgrund des sehr dynamischen Personalmanagement unabdingbar.