Ohne die vorbereitende Lohnabrechnung geht es in der Lohnbuchhaltung nicht. Doch viele Unternehmen wissen nicht, dass sie trotz dem Auslagern an eine/n Steuerberater:in oder Lohnbüro den zeitintensivsten Teil, nämlich die vorbereitende Lohnabrechnung, immer selbst machen müssen.

Die vorbereitenden Lohnbuchhaltungsaufgaben bilden die Grundlage der Lohnabrechnung. Deshalb ist um mögliche Fehlerquellen zu reduzieren, nicht nur ein durchdachter und sorgfältiger Ablauf wichtig, sondern auch sich zu Fragen: Haben wir als Unternehmen schon die optimale Prozesslösung?

In diesem Artikel schauen wir uns an, was die vorbereitende Lohnabrechnung ist, warum sie so wichtig ist und warum sie digital effizienter abgewickelt werden kann.