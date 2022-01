Lohnabrechnung und Gehaltsabrechnung – der komplette Leitfaden für Unternehmen

Benötigte Daten, um die Lohnabrechnung zu erstellen

Für die vorschriftsmäßige Erstellung der Lohnabrechnung eines/r Mitarbeiter:in benötigt der Arbeitgeber gewisse Daten, sowohl Unternehmensdaten, als auch die Daten seines Angestellten.

Unternehmensdaten

Jedes Unternehmen, das Mitarbeiter:innen beschäftigt, braucht eine Betriebsnummer, mit welcher es bei den Sozialversicherungsträgern und der Berufsgenossenschaft zugeordnet werden kann.

Mitarbeiterdaten

Der/Die Arbeitnehmer:in muss bei Beginn eines Arbeitsverhältnisses einige Daten zusammentragen. Folgende Grunddaten werden benötigt, bei Praktikanten oder Studierenden sind beispielsweise weitere Unterlagen notwendig:

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

aktuelle Wohnanschrift

Sozialversicherungsnummer

Krankenkassendaten

je nach Beschäftigungsarbeit die persönliche Steueridentifikationsnummer

Vorgeschriebene Meldungen bei der Lohnabrechnung

Bei jeder Lohnabrechnung sowie bei der An- und Abmeldung eines/r Mitarbeiter:in müssen relevante Daten an das Finanzamt und and die Krankenkasse gemeldet werden. Die Meldungen, die in Zusammenhang mit der Tätigkeit eines/r Arbeitnehmer:in gemacht werden müssen, sind folgende:

Anmeldung eines/r Mitarbeiter:in

Abmeldung eines/r Mitarbeiter:in

Jahresmeldung

Unterbrechnungsmeldung

Sondermeldung (z.B. bei Insolvenzfällen)

Die regelmäßigen Meldungen an Krankenkassen und Finanzamt können nur elektronisch und zu einem bestimmten Stichtag übermittelt werden. Dies geschieht über die jeweiligen Portale der Krankenkassen und über autorisierte Programme ans Finanzamt.Außerdem gibt es noch unregelmäßige Meldungen wie:

Änderungsmeldungen

Meldungen bei Arbeitsunfähigkeit

Sozialzeiten

Sofortmeldungen

Der Lohnzettel

Je nach Arbeitsverhältnis setzt sich die eigentliche Lohnabrechnung aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Auf einem Lohnzettel steht, was das eigentliche Gesamtbrutto ist und was dann am Ende für den Arbeitnehmer dabei rauskommt (das Netto, also der Auszahlungsbetrag, der dann auch im Endeffekt auf dem Konto landet).

Das Gesamtbrutto kann sich wiederum aus unterschiedlichen Komponenten zusammensetzen und beinhaltet nicht immer nur Lohn oder Gehalt.Es gibt noch weitere Komponenten, die zum errechneten Bruttobetrag hinzu kommen. Dazu zählen beispielsweise Sachbezüge wie Firmenwagen oder Jobticket und Boni wie Leistungsboni oder Provisionen.