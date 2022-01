Lohnbuchhaltungskosten: Wie unterscheiden sich die Kosten beim Auslagern vs. Selbstmachen?

1. Kostenverteilung beim Auslagern

Wie oben bereits erwähnt ist die Lohnabrechnung bei Steuerberater:innen oder Lohnbüro Teil eines Pakets. Meist lässt sich aber sagen, dass auch hier ähnlich wie bei Lohnabrechnungssoftwares ein Grundpreis und ein Betrag pro Mitarbeiter:in festgelegt wird.

Wichtig zu wissen: Die Lohnabrechnung ist nicht das Kerngeschäft für Steuerberater:innen - der eigentliche Gewinn kommt durch Beratungsleistungen und Angebotspakete.

💡 Bitte beachten: Oft werden für nachträgliche Änderungen oder zusätzliche Personalaufgaben, wie das z.B. Anlegen eines neuen Mitarbeiter:in zusätzlich ein Honorar berechnet und es entstehen Zusatzkosten.

Sie zahlen beim Lohnbüro/Steuerberater:in quasi für die Berechnung und das finale Eintragen von Ihnen übermittelten Daten in DATEV und automatisierte Schicken der Meldungen.

2. Kostenverteilung bei Lohnsoftware

✅ Wie beim Auslagern gibt es ein Grundpreis, der sich nach Ihren Funktionen und Unternehmensgröße richtet und einen Fixpreis pro Mitarbeiter:in. Bei PayFit ist der persönliche Support bei Fragen rund um PayFit kostenfrei und auch bei Sondermeldungen oder Ähnliches entstehen keine Zusatzkosten, sondern werden ganz einfach in der Software abgebildet.

Mehr für sein Geld bei PayFit bekommen: Neben einer automatisierten und verlässlichen Software, welche am Monatsende Ihre Lohnabrechnung erledigt, erhalten Sie mit PayFit auch ein Informationsportal. So können wichtige Infos jederzeit und von überall abfragen und/oder autonom in Echtzeit zu ändern.

Auch die vorbereitende Lohnabrechnung geht mit Echtzeit, Mitarbeiter:innen-Zugänge und einem zentralen Ablagesystem schneller von der Hand.

PayFit ist mehr ein Lohnabrechnungstool: Ersparen Sie sich komplizierte Zwischenschritte bis zur fertigen Lohnabrechnung. Bei PayFit werden Daten automatisch übernommen und Sie haben volle Kontrolle über alles Wichtige. Statt Excel Tabellen oder Formulare ausfüllen und ewig auf Simulationsabrechnungen zu waren, passieren Personalaufgaben bei PayFit in Echtzeit und für Ihre Änderungen haben sie eine Live-Vorschau.