Jahreswechsel 2021/2022: Das ändert sich in der Lohnabrechnung

Am 01. Januar 2022 tritt eine ganze Reihe von neuen Regelungen in Kraft, die sich auf die Lohnabrechnung auswirken. Hier haben wir die wichtigsten Änderungen ab dem neuen Jahr für Sie zusammengestellt. Unsere zusätzliche Checkliste für Arbeitgeber hilft Ihnen, nichts zu übersehen.

Angabe zur Krankenversicherung für kurzfristig Beschäftigte

Setzen Sie kurzfristig Beschäftigte als Aushilfen ein? Bei der Meldung dieser Beschäftigungsverhältnisse an die dafür zuständige Minijob-Zentrale müssen Sie ab Januar 2022 Angaben zur Krankenversicherung machen. Sie müssen sich dafür bestätigen lassen, dass Ihre Aushilfen gesetzlich krankenversichert sind oder eine andere Form von Absicherung im Krankheitsfall haben, zum Beispiel als Privatversicherte. Fragen Sie nach einem entsprechenden Nachweis, etwa einer Bescheinigung der Krankenkasse, und bewahren Sie ihn auf.

Neu ist ab 2022 auch, dass die Minijob-Zentrale Sie nach der Anmeldung über weitere kurzfristige Jobs der jeweiligen Person im gleichen Kalenderjahr informiert. So sehen Sie, ob womöglich eine Überschreitung der Höchstdauer droht: Kurzfristige Jobs dürfen zusammengenommen nicht mehr als drei Monate oder 70 Arbeitstage lang dauern, sonst werden sie sozialversicherungspflichtig. Weitere Infos zur neuen Meldepflicht für kurzfristige Beschäftigte finden Sie bei Haufe.de und in den „Gemeinsamen Grundsätze zur Datenübermittlung“ der Sozialversicherungsträger (Punkt 2.3, Seite 8 im PDF-Dokument).

Angabe der Steuer-ID bei 450-Euro-Kräften

Auch bei Minijobber:innen umfasst die Meldung zur Sozialversicherung ab 2022 zusätzliche Angaben. In Zukunft will die Minijob Zentrale die lebenslang gültige, 11-stellige Steuer-ID von 450-Euro-Kräften wissen. Außerdem müssen Sie Ihre eigene Steuernummer als Arbeitgeber angeben und mitteilen, ob die Lohnsteuer als Pauschale in Höhe von zwei Prozent bezahlt wird oder individuell nach Steuermerkmalen. Die niedrige Pauschale ist der Normalfall.

Ihre geringfügig Beschäftigten kennen ihre Steuer-IDs nicht? Vielleicht finden sie diese Nummer in alten Lohnsteuerbescheinigungen oder Steuerbescheiden. Ansonsten bietet das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)die erneute Zusendung per Post an. Das Online-Formular sollte aber schnellstmöglich ausgefüllt werden, damit die Info bis Januar vorliegt. Das BZSt hat montags bis freitags zwischen acht und 16 Uhr eine Hotline für Fragen: 0228 4061240. Informationen zum neuen Meldeverfahren liefert das Blog der Minijob-Zentrale.

Im Juli kommt die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbestätigung

Das Jahr 2022 bringt das Ende der Krankschreibung auf Papier. Der „gelbe Zettel“ wird durch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) ersetzt. Der Austausch zwischen Arzt oder Ärztin und der Krankenkasse erfolgt spätestens ab Januar 2022 digital. Für Sie als Arbeitgeber macht sich die Änderung erst zur Jahresmitte bemerkbar: Ab dem 01. Juli 2022 erhalten auch Sie die ärztliche Krankschreibung in digitaler Form.

Das gilt zumindest bei gesetzlich Krankenversicherten. Privat krankenversicherte Mitarbeiter:innen erhalten weiterhin Papier-Krankschreibungen.

(Bild: Thorsten Malinowski)

Arbeitgeber müssen auch bei Altverträgen in die betriebliche Altersvorsorge einzahlen

Schon seit 2019 müssen Arbeitgeber einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge leisten, wenn Beschäftigte neu mit der Entgeltumwandlung beginnen. Ab dem 01. Januar 2022 gilt das nun auch für Altverträge, die seit 2018 oder früher laufen.