Fragen und Antworten zur Lohnabrechnung

Wir beantworten Fragen rund um Lohnabrechnung und Gehaltsabrechnung. In unserem Artikel erfahren Sie alles zum Aufbau einer Lohnabrechnung, der Erstellung des Lohnzettels sowie den Sonderfällen und eventuellen Fehlern in der Lohnabrechnung. So geht bei der Administration hoffentlich in Zukunft nichts mehr schief!

Allgemeines zur Lohnabrechnung

1. Was ist eine Lohnabrechnung?

Eine Lohnabrechnung zeigt, aus welchen Bestandteilen sich der ausgezahlte Verdienst eines Angestellten zusammensetzt.

Synonym werden hier die Begriffe Gehaltsabrechnung und Verdienstabrechnung verwendet.

2. Was ist der Unterschied zwischen Lohn und Gehalt?

Lohn bezeichnet den Verdienst auf Basis der tatsächlich geleisteten Arbeit. Lohnempfänger sind häufig im Gewerbe tätig und ihre Arbeitszeit variiert pro Monat.

Gehalt ist ein fest vereinbartes monatliches Entgelt. Gehaltsempfänger sind häufig Angestellte wie Büroangestellte, die ein festes Stundenkontingent pro Monat arbeiten.

3. Muss die Lohnabrechnung aufbewahrt werden?

Ja, die Lohnabrechnung muss vom Arbeitgeber mindestens sechs Jahre aufbewahrt werden. Arbeitnehmer haben nicht die Pflicht, Lohnabrechnungen aufzubewahren. Dennoch wird geraten, die Lohnabrechnungen als Nachweis für den späteren Renteneintritt oder auch Miete einer Wohnung aufzubewahren.

4. Wann ist die Lohnabrechnung fällig?

Die Lohnabrechnung wird spätestens mit dem Zahlungseingang des Nettoentgelts fällig.

5. Ist die Lohnabrechnung das gleiche wie die Einkommensbescheinigung, die Entgeltbescheinigung oder die Verdienstbescheinigung?

Eine Lohnabrechnung ist nicht das gleiche wie eine Einkommensbescheinigung, Entgeltbescheinigung oder Verdienstbescheinigung.

Die Einkommensbescheinigung ist eine Übersicht der Vergütung der letzten Monate und ist vom Arbeitgeber auszufüllen. Es handelt sich somit um die Übersicht über einen längeren Zeitraum, die weniger detailliert ist.

Eine Entgeltbescheinigung wird für die Sozialversicherung benötigt und ist ebenfalls vom Arbeitgeber auszufüllen. Eine Entgeltbescheinigung wird beispielsweise bei Beantragung von Krankengeld bei der Krankenkasse benötigt.

Eine Verdienstbescheinigung kann unterschiedliche Dokumente umfassen, es handelt sich aber um einen konkreten Nachweis über die Höhe des monatlich gezahlten Entgelts.

6. Was ist eine Lohnsteuerbescheinigung?

Eine Lohnsteuerbescheinigung ist die Übersicht aller Steuern, Sozialabgaben, Bruttoarbeitslohn und weiteren Beiträgen, die der Arbeitgeber über das Jahr für den Arbeitnehmer abgeführt hat. Sie bietet dem Arbeitnehmer eine Grundlage für die Steuererklärung.

Eine Lohnsteuerbescheinigung wird am Jahresende vom Arbeitgeber ausgestellt. Weiterhin muss sie bei Austritt eines Mitarbeiters ausgestellt werden.