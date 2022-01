FAQ: Kurzarbeit

Beantragung von Kurzarbeit

1. Ab wann können wir Kurzarbeit beantragen?

Kurzarbeitergeld sollten Sie so früh wie nötig beantragen, wichtig ist die Anzeige über Arbeitsausfall: dieser Antrag muss spätestens am letzten Arbeitstag des Monats, für den Sie KUG beantragen, bei der Agentur für Arbeit eingegangen sein.

💡 Für März 2020 gilt also beispielsweise: bis Dienstag, 31.03.2020, muss die Anzeige über Arbeitsausfall bei der Agentur für Arbeit vorliegen.

2. Wir haben aktuell keine Klausel zu Kurzarbeit in unserem Arbeitsvertrag verfasst. Wie gehen wir korrekt vor, wenn wir Kurzarbeit anmelden möchten?

Wenn Sie als Arbeitgeber Kurzarbeit anordnen möchten, ist grundsätzlich zu prüfen, ob ein Tarifvertrag vorliegt, in dem das Thema KUG behandelt wird oder ob in den Arbeitsverträgen eine Kurzarbeiterklausel aufgenommen wurde.

Ist dies nicht der Fall, müssen Sie grundsätzlich mit den Arbeitnehmern eine Vereinbarung über Kurzarbeit treffen. Ausreichend ist hier ein Anhang zum Arbeitsvertrag, eine Zustimmung seitens der Arbeitnehmer ist allerdings notwendig. Sollte der Arbeitnehmer nicht zustimmen, ist eine “Änderungskündigung” möglich.

Sollten Sie einen Betriebsrat haben, muss hier außerdem eine Betriebsvereinbarung zum Thema Kurzarbeit abgeschlossen werden. Das Arbeitsamt prüft diese Vereinbarung.

3. Kann KUG beantragt werden, bevor eine Vereinbarung vorliegt?

Nein, die Vereinbarung ist dem Antrag beizufügen. Wenn die Vereinbarung nicht getroffen ist und nicht beiliegt, wird der Antrag nicht bearbeitet.

4. Müssen beim Antrag auf SV- Stundung alle Hilfen, inklusive Kurzarbeitergeld, erfüllt sein oder reicht ein Faktor aus, um Anspruch auf zinslose Stundung zu bekommen?

Der GkV-Spitzenverband hat die Krankenkassenmitglieder angehalten, wenn die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge momentan nicht möglich ist, eine Stundung zu ermöglichen.

Jede Krankenkasse hat allerdings eigene Regelungen, es ist schon vorgekommen, dass ohne KUG diese Stundung der Beiträge genehmigt wurde, manche Krankenkassen bestehen auf die vorherige Beantragung von KUG.

Auf die reduzierten Sozialabgaben könnte somit eine Stundung genehmigt werden, bis das Geld der Agentur für Arbeit gezahlt wurde.

PayFit empfiehlt hier, auch ohne die Beantragung von KUG eine Stundung zu beantragen, die im Normalfall auch gewährt werden sollte.

5. Kann die Anzeige über Arbeitsausfall online/per email zur Agentur für Arbeit geschickt werden?

Ja, das ist möglich. Sie können sich bei der Agentur für Arbeit auf einem Portal online registrieren und den Antrag elektronisch stellen.

Viele Agenturen für Arbeit haben auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt, den Antrag können Sie somit ausgefüllt und unterschrieben als E-Mail-Anhang versenden. Der Postweg dauert meistens länger und auch bei der Agentur für Arbeit sind wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Situation viele im Home Office und nicht vor Ort im Amt.

6. Wie lange sollte es dauern, bevor die Agentur für Arbeit die Kurzarbeit bestätigt?

Die Agenturen für Arbeit sind momentan sehr überlastet, daher können wir diese Frage nicht genau beantworten.

PayFit bietet seinen Kunden aktuell an, normal oder mit reduzierten Stunden abzurechnen. Sobald die Bewilligung da ist, korrigieren wir die Abrechnung.

Der Leistungsantrag wird von PayFit erstellt und in der App abgelegt. Der Kunde muss ein paar Informationen ergänzen, den Leistungsantrag unterschreiben und dann an die Agentur für Arbeit schicken (zusammen mit einer Anlage, die wir ihm auch in der App unter "wichtige Dokumente" ablegen.) PayFit stellt den Leistungsantrag allerdings nicht ohne die vorliegende Bewilligung bereit. Somit ist eine Erstattung erst nach der Bewilligung möglich.

Wenn Sie über PayFit vor der Bewilligung bereits KUG abrechnen müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

7. Kann man den Leistungsantrag direkt aus Payfit ausfüllen und verschicken?

Wir stellen Ihnen den ausgefüllten Leistungsantrag zur Verfügung. Sie müssen ein paar “Kreuzchen” setzen, den Antrag unterschreiben und ihn bei der Agentur für Arbeit einreichen.

8. Wenn wir mehrere Standorte haben, müssen wir hier an jedem Standort einen Antrag auf Kurzarbeit stellen?

Es kommt auf die Betriebsnummer an. Sollten alle Standorte eigenständige Betriebsnummern haben, müssten Sie für jeden Standort einen Antrag stellen.

Halten Sie hier am besten Rücksprache mit der Agentur für Arbeit.

9. Welche Kostenpositionen werden für den Arbeitgeber nicht erstattet, wenn für den Arbeitnehmer Kurzarbeit angemeldet wurde?

Rückwirkend seit 01.03. gilt: sollten Sie 100% Kurzarbeit machen, haben Sie keine Kosten. Das KUG wird erstattet, die Beitragsanteile zur Sozialversicherung werden erstattet und auf KUG werden keine Umlagen oder ähnliches fällig.

10. Was passiert mit steuerfreien Sachbezügen oder Essenszuschüssen während der Kurzarbeit?

Wenn Sie Ihren Arbeitnehmer diese Bezüge weiterhin gewähren möchten, können Sie das tun. Diese bleiben steuerfrei, werden weiterhin abgerechnet und fallen nicht unter das KUG.

11. Abwesenheit - was ist, wenn der Betrieb geschlossen ist?

Sie können für alle Mitarbeiter KUG beantragen, hier handelt es sich dann allerdings nicht um eine Abwesenheit, sondern ganz normal um Kurzarbeit.