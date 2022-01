Wie faire Vergütungsmodelle die Mitarbeiterzufriedenheit steigern

Wie baut man ein faires Vergütungsmodell?

Schritt 1: Das richtige Verhältnis von Grundgehalt und Bonus schaffen

Als erster Schritt wird das Grundgehalt für alle Abteilungen festgelegt. Bei Sales-Mitarbeiter:innen mit zusätzlicher Provisionsvergütung ist das Grundgehalt meist etwas niedriger angelegt, als in anderen Abteilungen.

Einmal festgelegt, kann das Grundgehalt mit einem bestimmten Faktor multipliziert werden, mit der Folge, dass für Mitarbeiter:innen, die mehr Erfahrung mitbringen, ein höheres Grundgehalt ausgerechnet wird.

Sollten Sie Niederlassungen an verschiedenen Standorten haben, bei denen die Lebenshaltungskosten unterschiedlich hoch sind, kann das Grundgehalt auch in dieser Hinsicht angepasst werden. So ist es beispielsweise keine Überraschung, dass Mitarbeiter:innen in Baden-Württemberg ein höheres Grundgehalt erhalten als Mitarbeiter:innen in Brandenburg. Hier liegt es an Ihnen zu entscheiden, ob und wie groß ein angemessener Unterschied im Gehalt gemacht werden sollte.

Der Bonus sollte in einem angemessenen Verhältnis zum Grundgehalt stehen und kein ungedeckeltes Vergütungsmodell anbieten, um angemessenes Erwartungsmanagement für die Mitarbeiterinnen zu gewährleisten. Beim Angebot von ungedeckelten Provisionen können falsche Erwartungen bei Mitarbeiter:innen erwecken.

Schritt 2: Höheres Dienstalter belohnen

Je länger ein Mitarbeiter:innen im gleichen Unternehmen arbeitet, desto mehr weiß derjenige über die Besonderheiten der Branche, des Unternehmens und die Unternehmensgeschichte. Vom Erfahrungsschatz langjähriger Mitarbeiter:innen können Unternehmen nachhaltig profitieren, weshalb es sich empfiehlt, diese Mitarbeiter:innen monetär für ihre Unternehmenstreue wertzuschätzen.

Schritt 3: Personalverantwortung und Manager:innen- Gehälter

Jedes Unternehmen braucht Personen, die in der Lage sind, Verantwortung für ein Team zu übernehmen, es zu leiten und jeden einzelnen in seiner Entwicklung zu fördern. Dazu gehört auch die Aufgabe, sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse und Charaktere des Teams anzupassen, eigenes Wissen individuell zu vermitteln und nicht nur die eigene Produktivität, sondern auch die des Teams zu steigern.

Kreieren Sie in Ihrem Vergütungsmodell verschiedene Level, aus denen Sie das passende auswählen können, um die zusätzliche Verantwortung, die mit dem Management eines Teams einhergeht, entsprechend zu vergüten.

Schritt 4: Über zusätzliche Vergütungselemente nachdenken und Auszahlungszeiträume bestimmen

Um Mitarbeiter:innen mehr Gehalt bieten zu können, ohne dass ein Großteil der Summe versteuert wird, können Benefits wie Essensmarken oder Fitness-Mitgliedschaften, ein Jobticket oder einen Firmenwagen die Lösung sein. Welche Benefits komplett steuerfrei sind und wie hoch die Bagatell-Grenze liegt.

PayFit hat sich dem Thema Entlohnung verschrieben und möchte Sie so gut wie möglich unterstützen. Mit uns automatisieren Sie Ihre Lohnabrechnung schnell, zuverlässig und intuitiv. Probieren Sie es aus!