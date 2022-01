Der Jahreswechsel in der Lohnabrechnung

5. Lohnsteuer

Zu jedem neuen Kalenderjahr gibt es neue Lohnsteuertabellen, da sich Freibeträge und andere Steuervorschriften ändern. Lohnsteuertabellen geben an, wie viel Lohnsteuer auf einen bestimmten Bruttolohn in einem bestimmten Kalenderjahr abzuführen ist, unter Berücksichtigung von Steuerklasse, Freibeträgen etc. Auf ihnen beruhen Lohnsteuer-Rechner wie der des Bundesfinanzministeriums.