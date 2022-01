Betriebsprüfung durch die Rentenversicherung – welche Dokumente müssen bereitstehen?

Für Mitarbeiter:in in besonderen Fällen:

Mutterschutz : Bescheinigung des Arztes/der Hebamme über den errechneten Geburtstermin. Außerdem die Geburtsurkunde sobald das Kind geboren ist. 👶

: Bescheinigung des Arztes/der Hebamme über den errechneten Geburtstermin. Außerdem die Geburtsurkunde sobald das Kind geboren ist. 👶 Elternzeit: Schriftlicher Antrag vom Arbeitnehmer 👨‍👩‍👦

💡 Sie möchten für eine Betriebsprüfung gut vorbereitet sein? Der Betriebsprüfdienst der Deutschen Rentenversicherung informiert Arbeitgeber und Steuerberater über aktuelle Rechts- und Betriebsprüfungsfragen. Das gesamte Angebot steht Ihnen auf der Website der Deutschen Rentenversicherung zur Verfügung: “Angebot Deutsche Rentenversicherung”

Wenn Sie den Umfang dieser Dokumentenanzahl kennen, wird schnell klar, dass der Aufwand einer Betriebsprüfung nicht unbedeutend ist. Sämtliche Dokumente können Sie natürlich auch digital ablegen, beispielsweise in der Dokumentenablage von PayFit.

Betriebsprüfung durch die Rentenversicherung: Was tun bei fehlenden Unterlagen?

Sollten Unterlagen während der laufenden Prüfung fehlen (und danach innerhalb einer Frist, die der Prüfer setzt) können diese nachgereicht werden. Erst wenn keine Unterlagen nachgereicht werden, kann es zu Nachforderungen von Beiträgen kommen.

Betriebsprüfung durch die Rentenversicherung: Gibt es eine Verjährung der Beitragsansprüchen?

Laut Gesetz verjähren Ansprüche auf Beiträge in vier Jahren nach Ablaufen des Kalenderjahres, in welchem sie fällig geworden sind. Der Anspruch auf vorsätzlich vorenthaltene Beiträge verjähren wiederum erst nach 30 Jahren. Wichtig: Für die Dauer einer Betriebsprüfung ist die Verjährung gehemmt.

Corona- Ausnahmefall: Wenn eine Betriebsprüfung bei einem Arbeitgeber in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 durchzuführen ist, aber die Prüfung aufgrund der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus nicht durchgeführt werden konnte, ist die Verjährung von Beitragsansprüchen, die in der Zeit vom 1. Januar 2016 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 fällig geworden sind, bis zum 31. Dezember 2021 gehemmt. Beitragsansprüchen, die in der Zeit vom 1. Januar 2017 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2017 fällig geworden sind, sind dementsprechend bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gehemmt.

Betriebsprüfung durch die Rentenversicherung: Wie ensteht eine Nachzahlung?

Werden Beiträge nicht richtig abgeführt, werden sie als Nachforderung fällig. In der Regel kommen dann Säumniszuschläge dazu, die bei grober Fahrlässigkeit der Arbeitgeber hoch sind. Letzteres entsteht meistens durch:

Nichtberücksichtigung von Beanstandungen der letzten Prüfung

Unterbleibender Auswertung von Lohnsteuer­prüf­berichten

Nachlässige Ermittlung voraussichtlicher Bei­trags­­schulden

Inkonsistente oder für den Arbeitgeber vorteil­hafte Auslegung identischer Fälle

Unterschreitungen von Mindestlohn

Illegale Beschäftigung

Auch wenn für die Kontrolle der Einhaltung des Mindestlohnes der Zoll zugständig ist: Wird der Min­dest­­lohn unterschritten, werden die Beiträge zur Sozialversicherung unabhängig davon, ob Ar­beits­entgelt an die Mitar­beiter:innen ausbezahlt wurde, entsprechend fällig.